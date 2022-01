Huurwijk D'n Berg in Heesch krijgt 73 nieuwe huizen, 39 meer dan er plat gaan

De genoemde aantallen zijn nog niet definitief, haast de corporatie zich te zeggen. Niet alleen is er nog nader overleg nodig met de gemeente Bernheze. Die zal ook voor een wijziging van het bestemmingsplan moeten zorgen. Start van de bouw wordt niet vóór 2023 verwacht.

Lees ook Mooiland vertelde Bernheze niks over sloopplan voor huurwijk Heesch



Wel toont de corporatie de basisinformatie alvast op haar eigen website. Dit beeld is bedoeld als een mogelijke uitwerkingsrichting, licht de woordvoerster van Mooiland toe. ,,In samenwerking met de gemeente zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken. Mooiland en de gemeente streven ernaar om het aantal sociale huurwoningen in Heesch te vergroten.’’

Geen voorrangsregeling

Bij een totaal van 73 nieuwe huizen zou er een toename van 39 zijn. Deze panden hoeven niet per se naar Heeschenaren te gaan, merkt de woordvoerster op. Volgens haar werkt Mooiland doorgaans niet met voorrangsregelingen voor inwoners van het dorp. Zoiets gaat branchegenoot BrabantWonen binnenkort wel doen bij een project voor sociale huur in Schaijk.

Volledig scherm Renovatiewerk in D'n Berg. © Maarten van den Hurk / BD

Het geschetste nieuwbouwplan zal het beeld van D’n Berg veranderen. Nu staat de wijk met drie woonblokken vol met op elkaar lijkende rijtjeshuizen. Volgens de schets komen er in het midden straks enkele appartementengebouwen te staan, met twee en drie woonlagen. In het meest zuidelijke blok komen de 21 grondgebonden huizen. Dit zijn zogenoemde ‘nultredenwoningen’, ze hebben wel een bovenverdieping maar de badkamer en een slaapkamer op de begane grond.

De nieuwbouw past in het grote sloop- en renovatieplan dat de corporatie begin vorig jaar losliet op D'n Berg.De huurhuizen hier zijn in 1964 en 1965 gebouw en nu toe aan een flinke opknapbeurt of zelfs vervanging.

Bewoners al elders gehuisvest

Vooruitlopend op dit werk is Mooiland vorig jaar al gestart met het leeg maken van te slopen huizen. Bewoners kregen voorrang op huurwoningen elders in het dorp. Van 25 van de 34 te slopen huizen zijn de bewoners inmiddels elders gehuisvest. Dertien huishoudens verkasten naar nieuwbouwplan Hildebrand midden in Heesch.

De bouwkundige vernieuwing in D'n Berg is inmiddels ook ingezet met de renovatie van 23 woningen. Vanaf eind november en volgens planning nog tot april, zorgt dit voor bedrijvigheid in de zes straten van de huurwijk aan de zuidrand van Heesch. Het werk varieert van schilderbeurten tot plaatsing van nieuwe keukens en badkamer. Ook is er aandacht voor isolatie en zonnepanelen.

Volledig scherm Ook in de Asterstraat, aan de rand van D'n Berg, wordt een rij huizen gerenoveerd. © Maarten van den Hurk / BD