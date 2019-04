HVCH start clubweek met drie topvrouwen

Er staat een kraan in de gang

14:55 BERGHEM - Het gaat als een speer, vertelt een medewerker van Van de Camp Oss. Woensdag was hij begonnen met de sloop van een twee-onder-een-kapwoning aan de Sint Willibrordusstraat in Berghem, donderdagmiddag resteerde alleen nog een deel van de voorgevel. De woning wordt gesloopt in het kader van Plan Privilege, veertien nieuwe bungalows en eengezinswoningen in hartje Berghem.