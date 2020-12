I Love Sushi opent begin volgend jaar nieuwe vestiging in Oss

Die sushiketen heeft op dit moment 47 vestigingen in Nederland maar is bezig aan een flinke opmars. De komende maanden moeten liefst 12 nieuwe locaties de deuren openen, waaronder dus die in Oss. Die is straks te vinden in het pand waar voorheen Just Me Design zat, om de hoek bij de Jumbo.

,,We hebben net de sleutel aan de aannemer gegeven voor de verbouwing", zegt operationeel manager Sander van de Ruit. ,,En omdat die nu eenmaal niet op alle plekken tegelijk aan het werk kan zijn, is het nog even lastig om een openingsdatum te noemen. We mikken op januari, maar pin ons daar nog niet op vast.”

Ruimte genoeg

Bij I Love Sushi kunnen klanten terecht voor bezorgen en afhalen. In dat segment is het bepaald niet de eerste aanbieder in de stad. ,,Toch vind ik de concurrentie meevallen. Vóór corona telde ik drie anderen die het puur van het bezorgen van sushi moeten hebben. Dat is niet veel voor een stad van deze grootte.”

Van de Ruit belooft een aantal mooie openingsacties in Oss zodra de zaak geopend is.