Iconische blauwe wand in Oss verdwijnt (deels) achter kunstwerk: publiek mag kiezen uit drie ontwerpen

,,De wand is in de loop van de jaren een echt icoon geworden”, zegt directeur Wenny Raaijmakers. ,,Het is niet alleen meer iets van het bedrijf, maar hoort voor de inwoners bij de stad.” Meer nog dan de ovalen toren en het inmiddels gesloopte auditorium is de muur hét symbool van het bedrijf in Oss. Niet voor niets gaven oud-medewerkers hun boek over het bedrijf tien jaar geleden ‘verhalen vanachter de blauwe wand’ als ondertitel. Op menig ansichtkaart komt de wand terug.