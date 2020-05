Iedereen achter de geraniums? Dan moet je ze wel eerst gaan kopen in een overvol tuincentrum

Bij Coppelmans staat een rij buiten, omdat de medewerker die in de entree als een razende karretjes staat te boenen de toestroom nauwelijks bij kan benen. ‘Let’s stop Covid together’ staat er op een zuiltje met een flesje desinfecterende handgel bij diezelfde ingang, en dat doen mensen blijkbaar het liefst met een tuin vol plantjes. Bij een tuincentrum heb je niet snel de indruk dat het klein en krap is binnen, maar schijn bedriegt, de winkelwagens zijn breed en log, de paden echt niet zo breed. Afstand houden is een illusie, de medewerkers die de enorme bulkvoorraden aan phloxjes en geraniums moeten verzorgen staan er gelaten tussen. In tegenstelling tot hun collega’s in supermarkten dragen ze geen felle houd-afstand-jasjes. Er staat nergens een looprichting aangegeven, of een herinnering aan het afstand houden. Achter de kassa’s zitten zitten ze veilig, maar als klant sta je tot vlák voor die kassa gezellig schouder aan schouder. Maar dat is voor eigen risico, want iedereen met een beetje gezond verstand was al omgekeerd bij het zien van de volle parkeerplaats.