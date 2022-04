Iedereen een medaille op Unieke Osse Olympics voor verstandelijk beperkten: „Meedoen is belangrijker”

Volledig scherm De Oss Olympics bij sportcentrum de Rusheuvel te Oss. Op de foto fanatiekeling Davy tijdens het hockey © Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie De Osse Olympics wordt georganiseerd door Sport Expertise Centrum (SEC). Het is de eerste editie in een reeks van drie spelen die georganiseerd worden. „Het belangrijkste doel van deze spelen is om mensen in beweging te krijgen”, zegt Teun van den Heuvel, woordvoerder namens SEC. Na de openingsceremonie zijn er drie rondes waarin de deelnemers zich inspannen om een medaille te winnen. Sportaanbieders uit de omgeving organiseren deze rondes. „Het is daarom voor veel aanbieders ook een kans om potentiële klanten te lokken”, vult Van den Heuvel aan.

De juiste sport

De Unieke Olympics is georganiseerd in samenwerking met Uniek Sporten. De organisatie helpt fysiek of mentaal beperkte mensen met het vinden van de juiste sport voor hen. De sporters van vandaag komen vanuit woongroepen en het speciaal onderwijs in de omgeving. Er is een breed aanbod waar ze aan mee kunnen doen. Zo kunnen ze ‘gewoon’ hockeyen en voetballen maar ook rolstoeltennissen, bowlen en kickboxen.

Aan het eind van de ochtend is er nog een sluitingsceremonie waarin de prijzen worden uitgereikt. „Máár”, zegt Van den Heuvel „het gaat er niet om wie de snelste of sterkste is, meedoen is belangrijker dan winnen.” Elke deelnemer is een winnaar en krijgt een medaille mee naar huis.

Volgende week start de editie Oss Olympics: basisonderwijs en later in mei is de editie Oss Olympics: voortgezet onderwijs. Alle basis- en middelbare scholen uit de omgeving zijn uitgenodigd om mee te doen.

Volledig scherm De Oss Olympics bij sportcentrum de Rusheuvel te Oss. Op de foto het onderdeel kickboksen met coach Niek.