Iedereen herkent de rasta-overvaller die ook in Oss toesloeg maar hij ontkent alles in bizarre behandeling van hoger beroep

Column Het mag allemaal wel donker zijn, maar in het duister gebeuren soms mooie dingen

Omikron en code zwart hangen als een grijze wolk boven onze hoofden. Komende week gaan ze u gek maken met blue monday, blauwe maandag,de somberste dag van het jaar. Tel daarbij op het getier en geklaag over te strenge of juist te soepele lockdowns, sluitingen of juist opening van winkels danwel theaters, én het ontbreken van nieuw elan en concludeer met mij: het wordt een zware, diepduistere week. Maar ook in het donker gebeuren fantastische dingen. Gewoon, hier in de buurt.

16 januari