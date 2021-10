Iedereen is alleen, maar samen is dat beter te verdragen

Roemeen krijgt 8 jaar na dato alsnog straf voor inbraken in Schaijk en Hees­wijk-Din­ther

5 oktober DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER/SCHAIJK De 33-jarige Roemeen C. T. reed op 1 februari 2013 met vier landgenoten naar Nederland. Zijn doel? Inbreken bij woningen in Schaijk en Heeswijk-Dinther. Acht jaar later moest de verdachte zich hiervoor verantwoorden bij de politierechter in Den Bosch. Hij hoeft niet opnieuw de cel in.