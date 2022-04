Iedereen is blij dat de Osse lintjesregen weer in het openbaar valt

Vierde klasse H Cito maakt er opnieuw een spektakel­stuk van en wint nu in de blessure­tijd van SCMH

Zo’n beetje iedere wedstrijd van Cito mondt uit in een spektakelstuk. Ook tegen SCMH viel er weer voldoende te genieten, met als hoogtepunt een goal vanaf de middenlijn. ,,Ongelofelijk dat die bal er in vliegt”, zegt Cito-coach Yavuz Demirci. Uiteindelijk wist Cito de wedstrijd te winnen in blessuretijd.

24 april