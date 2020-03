IJssalon Venezia verbouwd tot een ‘warme zaak’, maar wanneer Ossenaren dat kunnen aanschouwen, is de vraag

Verloskun­di­gen gaan bevallin­gen begeleiden in hotel Van der Valk in Uden, om Bernhoven te ontlasten

14:12 UDEN - In hotel Van der Valk in Uden worden drie kamers ingericht als bevalkamers. Op die manier wordt ziekenhuis Bernhoven ontlast. De kamers worden waarschijnlijk maandag in gebruik genomen. ,,Het is nog even wachten op de laatste 'go'.”