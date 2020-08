Ik las de brief van Jan Hoek ook: hij heeft gelijk, maar de rek is er wel uit

De coronacrisis heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. En ja, ook ik heb de brief van de oude Jan Hoek gelezen die de jeugd van 2020 opriep om zich toch aan die coronaregeltjes te houden, want hij was in zijn jeugd, of wat daarvoor door moest gaan, van de ene oorlog in de andere gevallen en dát was pas erg.