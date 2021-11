Ik tel mijn zegeningen, op mijn vingers

Ik bedoel, welke enigszins ontwikkelde volwassene zou het in zijn hoofd halen voor heel veel geld heel veel risico te lopen en heel veel overlast te veroorzaken? En nee, dat is niet alleen hun eigen geld, dat is ook mijn geld, want er wordt natuurlijk van alles in de openbare ruimte opgeblazen. Daar betaal ik voor. En dat risico is niet alleen hun risico, want ik wil ook graag nog een plekje in het ziekenhuis krijgen als ik van de trap val. Áls dat er nog is. En die overlast is al helemaal de mijne, met mijn stressende hond, mijn panikerende kinderen, en überhaupt gewoon het verstoren van mijn rust.