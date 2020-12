Illegaal vuurwerk en drugs gevonden in woning in Heesch: 20-jarige man moet zich bij politie melden

Armeniër ‘bewaarde’ bijna kilo speed in woning Geffen: ‘Ik ben onschuldig’

14 december DEN BOSCH/GEFFEN - In de zoektocht naar de man die in Uden dodelijke schoten afvuurde op Stef Muller stuitte de politie in de Geffense Kloosterstraat op een 27-jarige Armeniër. Hij was niet de gezochte man, maar werd desondanks aangehouden. In zijn huis werd namelijk 979 gram amfetamine (speed) en 285 gram mdma (xtc) aangetroffen.