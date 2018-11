Ilse en Harm diep in Afrikaanse jungle op zoek naar bron van chocolade

Popkoor d’Accord reikt publiek in De Lievekamp twee keer de hand

15 november OSS - ‘Reach out and touch’, zo heet de nieuwe productie van popkoor d’Accord uit Oss. De muzikale voorstelling met vijftig zingende leden en tal van (gast)muzikanten wordt dit weekeinde twee keer opgevoerd in de grote theaterzaal van De Lievekamp.