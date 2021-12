In 1923 was er schrik over één socialist in de raad: zijn er echt zo veel rooien in Oss?

Stille GetuigenOSS - Bij de tussentijdse verkiezingen in Uden en Landerd, vorige week, besloten 863 kiezers op Forum voor Democratie te stemmen. Tony van der Meulen liet er zaterdag in deze krant in zijn column weinig misverstand over bestaan dat deze aanhangers van ‘groezelig rechts’ en van ‘homo- en jodenhaat’ de weg kwijt zijn.

Resultaat is wel dat de ‘failliete uitbater van een koffiehuis’ nu in de Maashorster raad komt. De columnist was verbijsterd dat toch nog zo veel kiezers zich klaarblijkelijk lieten misleiden. Dat deed me denken aan de verbijstering ooit in Oss over 259 stemmen op een socialist. Al is er een verschil van dag en nacht.

Extreem stemgedrag

Dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1923 ‘maar liefst’ 259 mensen in Oss op een socialist hadden gestemd, sloeg in als een bom. ‘Zijn er zo veel rooien in Oss?’, vroeg De Stad Oss zich af. Extreem stemgedrag, heette het, veroorzaakt door de misleiding. De socialisten maakten misbruik van de onvrede bij de ’werkmansstand’ en visten in troebel water, analyseerde de krant de stembusuitslag in een furieus redactioneel commentaar. ‘Het onkruid der S.D.A.P.’ woekerde nu ook in Oss, met als resultaat één zetel in de gemeenteraad.

Volledig scherm Het bestuur van de door Jan van Londen (midden) opgerichte Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond, afdeling Oss. Uiterst rechts zit Dorus Hoeks. © John van Zuijlen/BD

Eerste vrouw op Osse kieslijst

Die werd bezet door Jan Hendrik van Londen (1888-1958), de nummer 4 op vreemd genoeg een werkgeverslijst met namen als M. van Zwanenberg, S. den Hartog en D. Hes. Die sleepten weinig stemmen binnen, van Londen des te meer. Deze ladingmeester bij de spoorwegen kwam in 1912 vanuit zijn geboorteplaats Den Bosch naar Oss. Kort daarvoor was hij in Rotterdam getrouwd met Wilhelmina van Kralingen, eveneens politiek actief als correspondent en agent van de socialistische krant Het Volk. Zij zou in 1931 als eerste vrouw op een Osse kieslijst komen. Het ‘rooie echtpaar’ woonde eerst aan het Teugenaarspad, later aan de Kromstraat en stelde zijn huis open voor vergaderingen van de Osse afdelingen van de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond en de lokale afdeling van de Nederlandsche Vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel. Beide afdelingen waren opgericht door Jan van Londen, zoals ook de Osse afdeling van de S.D.A.P.

Tegengewerkt

Van Londen presteerde meer buiten de raad dan er in, waar hij als eenling werd tegengewerkt door de katholieke meerderheid die hem met alle macht ook buiten de raadscommissies hield. Een socialist ‘zaait immers alleen maar ontevredenheid’, was de opvatting.

Volledig scherm Kieslijst van de verkiezingen van 1923. De socialist Jan van Londen is nummer 4 op nota bene de werkgeverslijst van M. van Zwanenberg. © John van Zuijlen/BD

Katholieken bleven vitten

De eerste socialistische stemmen in Oss werden uitgebracht bij de Statenverkiezingen in 1919. Toen waren dat er 154. In 1931 veroverde de S.D.A.P. met 649 stemmen (23 op mevrouw Van Londen) twee zetels (Van Londen en Dorus Hoeks). Dat bleef zo tot aan de oorlog. Van Londen werd in 1931 overgeplaatst naar Amsterdam. Hoeks en W. van Hoorn, een kantoorbediende op de Verkoopcentrale van Unilever, zetten het rode werk voort. Katholiek Oss bleef op ze vitten, maar anders dan het ‘Forum’ van nu kwamen de rooien van toen met een meer opbouwende boodschap in de raad.