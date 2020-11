In 2018 in Nistelrode gestolen autobanden duiken op Marktplaats op

In december 2018 zijn er bij een inbraak ruim 400 autobanden weggenomen bij een autobandenbedrijf in Nistelrode. Recent zag de eigenaar dat zijn autobanden te koop werden aangeboden op Marktplaats. Daarop is de politie naar het adres in Veen gegaan waar de banden te koop stonden. Uit politieonderzoek bleek dat de banden inderdaad waren gestolen in Nistelrode. Het betrof een deel van de in 2018 gestolen autobanden.