In Bernheze willen 21 varkensboeren stoppen met hun bedrijf

Buurt baalt: megastal in Zeelandse Graspeel schiet uit de grond

6:06 ZEELAND - Terwijl de buurt volhardt in protest, is de bouw van een megastal aan de Schuifelenberg in Zeeland al een eind op scheut. Buurtbewoners balen en stappen maar weer naar de rechter. ,,We moeten wel, we kunnen niet anders”, zegt woordvoerder Olga Meulenbroek.