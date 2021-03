In commerciële ‘teststraat’ in Osse centrum laten zo’n 50 mensen per dag zich testen of ze corona hebben

In een voormalige sieradenwinkel aan de Heuvelstraat in Oss kunnen mensen uit Oss en omgeving sinds een paar weken zeven dagen per week terecht voor testen die uitwijzen of er wel of geen sprake is van corona. Dagelijks, vooral in de ochtenduren en op afspraak, worden er testen afgenomen. ,,Vaak wel zo’n vijftig per dag”, aldus medewerkster Chantal van den Akker. ,,Al is het vandaag wel een stuk rustiger. Maar dat kan in een keer weer heel anders zijn. Met dit werk - heel leuk om te doen - weet je het nooit.”