‘In de Maashorst krijg je een boete als je paddenstoelen plukt, hier maait de gemeente ze allemaal kapot’

Stille Getuigen Boze boeren gingen nog op de fiets naar een betoging in 1937

20:55 Bepaald geen kleintjes, de tractoren van de boeren en loonbedrijven die vrijdag werden ingezet bij het provinciehuis in Den Bosch, en eerder ook bij protesten in De Haag. In de jaren dertig waren het volgens historicus John van Zuijlen juist de kleine boertjes te protesteerden. Die toen dan ook niet per prijzige tractor, maar op de fiets naar Herpen reden om te protesteren.