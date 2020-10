In dit Osse buurthuis blijven ze elkaar ontmoeten. Gelukkig maar.

Dertig man in een zaal. Dat is toch wel het beste nieuws van vanavond, in Ons Huis van de Wijk in de Ruwaard. Er gaan duimen omhoog, en er klinkt een klein juichje. Want daar komen ze niet aan, met de maatregelen die ze zélf al genomen hebben. In de woonkamer gaan tien man, in wat ze de sportruimte noemen ook tien, de crearuimte zes, of misschien acht. ,,Rutte wil dat mensen elkaar niet meer ontmoeten, maar als we dat hier niet meer doen, dan worden er heel veel mensen depressief,” weet Zahide Kocken die min of meer tot de harde kern van het Osse wijkcentrum behoort. ,,Er zijn al een aantal mensen opgenomen”, zegt Anton Mulders, ,,voor wie de lockdown in het voorjaar de dikke druppel was. We creëren hier juist veilige ruimte óm elkaar te ontmoeten, want dat is hard nodig. Zo kun je het ook bekijken.”