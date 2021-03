In Geffen dansen de vuilniszakken nu door de straten

Als een tuimelkruid in de woestijn rolt een gevulde vuilniszak over het fietspad langs de Bergstraat, om te eindigen in de sloot. Daar zal hij waarschijnlijk niet gevonden worden door de vuilnismannen. Iets verderop blokkeren drie zakken met plastic afval de Kouwe Noord. Ze zijn een speelbal voor de wind. Aan de Elzendreef hebben de vuilnismannen de zakken net bij elkaar geraapt en in de kraakwagen gegooid. In een voortuin ligt nog een volle zak die kennelijk over het hoofd is gezien.