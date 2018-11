In het Walkwartier vliegen The Jetsons rond een koekfabriek

Update Auto over de kop op A50 bij Herpen, bestuurder had ongeldig rijbewijs

15:44 HERPEN - Op de A50 bij Herpen is een auto door nog onbekende reden van de weggeraakt en over de kop geslagen. De rechterrijstrook was een tijdje afgesloten, maar is inmiddels weer vrij. De bestuurder van de auto bleek geen geldig rijbewijs te hebben.