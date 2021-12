In nadagen van winkelformule heeft Ravenstein nieuwe Coop: als goudvissen van kom naar vijver

In Herinnering Mia Rijkers was hoedster van het Nisserois dialect maar kon haar creativi­teit nooit tot volle bloei laten komen

NISTELRODE - Een beroemdheid was Mia Rijkers - Van den Elzen in haar eigen dorp. Omdat ze jarenlang mee deed met de Weverszitting. Omdat ze met haar zusje zo mooi kon zingen als de Elzepropkes. Of omdat ze voor iedereen die het maar wilde de prachtigste levenslopen schreef. Dit is de hare.

27 december