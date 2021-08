In Oss aangetroffen wapens zijn van schutterij in Venray: ‘Tranen komen vast als ik wapens weer vast kan houden’

Filmvoorstellingen in buitenlucht Groene Engel Oss gaat weer op tournee met de BuitenBios

24 augustus OSS/MEGEN/SCHAIJK/LITH - The Singing Club is aanstaande donderdagavond (21.30 uur) de eerste speelfilm in de nieuwste editie van de BuitenBios, waarmee cultuurpodium Groene Engel in Oss, op tournee gaat. In de periode van 26 augustus tot en met 17 september worden er in totaal acht films op vijf verschillende plekken vertoond. Corona vergt dit jaar een ietwat andere opzet van het festijn.