In Oss gebouwde karts racen rond in New York: ‘En kan bijna niet anders dan dat wij van succes Max gaan profiteren’

Ouderenbon­den voelen lijsttrek­kers aan de tand tijdens politiek debat in Uden

UDEN/LANDERD - De samenwerkende ouderenbonden in Uden en Landerd gaan tijdens een politiek debat de lijsttrekkers aan de tand voelen over met name het ouderenbeleid, woningbouw en de zorg. Het politiek debat is woensdag 3 november van 14.00 tot 16.00 uur in Eigen Herd in Uden.

11:59