In Oss werden in jaren ’20 ook al grote prijzen beloofd die bijna niemand kon winnen

Vrees voor samenscho­lin­gen in Oss na oproepen op sociale media: ‘Blijf met oud op nieuw thuis’

30 december OSS - Burgemeester Wobine Buijs van Oss en politiechef Anke Jaspers van het basisteam Oss roepen iedereen nadrukkelijk op niet samen te komen om oud en nieuw te vieren in Oss. De oproep volgt op berichten op sociale media waarin juist tot samenkomst in Oss wordt uitgenodigd. De politie zegt de berichten nauwkeurig in de gaten te houden en in te grijpen als dat nodig is.