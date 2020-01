In Reek is het vanaf nu weer ieder voor zich als het om vuurwerk gaat

VIDEO Ook in 2020 autobran­den in Oss: auto en busje moeten het ontgelden

6:37 OSS - Oss is 2020 begonnen zoals 2019 eindigde: met autobranden. Nadat afgelopen jaar al tientallen auto’s in de stad in vlammen opgingen was het in de Nieuwjaarsnacht opnieuw twee keer raak.