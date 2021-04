Ina was jarenlang korfbalcoryfee en moederkloek in Oss, maar bleef stiekem ook een rasechte Rotterdamse

‘Nooit meer hand in hand, maar voor altijd kameraden. We will never walk alone. Ina Abrahams 15-12-2020'. Onlangs hing het spandoek met die tekst nog op de Feyenoord-tribune. Dat Ina een groot hart had voor de Rotterdamse club, bewijzen alle memorabilia in het huis van haar en man Willy in Oss wel. Een Feyenoord-klokje hier, een paar Feyenoord-poppen daar, en ook een foto van Ina samen met Mister Feyenoord. Want Coen Moulijn, die was heel haar leven de grote favoriet.