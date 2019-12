Inbraak bij kinderboerderij Oss na kerstfeest: wég kluis, wég kerstgedachte

Vrijdagavond was het druk bij de varkens en de geiten in de Osse kinderboerderij. Het jaarlijkse kerstfeest, met uiteraard levende kerststal, is een publiekstrekker. Nadat de vuurkorven gedoofd waren en de dieren veilig op stal gezet, werd de opbrengst van de avond geteld. ,,1400 euro was het. Dat is veel geld, en geld dat wij gebruiken voor éxtra dingen”, vertelt de aangeslagen bedrijfsleider Talitha Visser. ,,Voor nieuwe dieren, of voor een nieuw speeltoestel. We hebben er met zijn allen zó hard voor gewerkt, om van onze kerstavond een succes te maken. Geld is maar geld uiteindelijk, maar voor onze mensen en voor de vrijwilligers vind ik het echt heel erg.”