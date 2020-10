Inbraak bij Osse kringloopwinkel met alleen pin-beleid: weinig buit

Ossenaar stak zijn eigen broer neer in Merinohof: ‘Noodweer’

6 oktober OSS - De 46-jarige man die in juni in de Osse Merinohof werd neergestoken is de jongere broer van de vermoedelijke dader. Deze 53-jarige Ossenaar beroept zich op noodweer. ,,Hij was bang dat hij deze keer niet meer op zou staan als zijn broer weer begon te slaan.”