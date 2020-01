Inbreker op heterdaad betrapt en na korte achtervolging aangehouden in Oss

Dorpsraad: ‘Hak nú knopen door over grazers Maashorst, en haal ze weg’

11:50 NISTELRODE - De tijd is rijp voor nieuwe besluiten over de grote grazers in de Maashorst. Dit stelt de dorpsraad Nistelrode in een ‘belevingsonderzoek’ waaraan 230 mensen meegewerkt hebben. Rode draad in de reacties is een gevoel van onveiligheid rond de grote grazers.