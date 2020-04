Inbrekers maken sigaretten buit bij boekwinkel in Schaijk: ‘We zijn het onderhand gewend’

,,Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. We zijn het onderhand gewend", klinkt het aan de andere kant van de telefoon. Maathuis, eigenaar van boekhandel The Read Shop, krijgt rond de klok van 2.00 uur een oproep van de alarmcentrale. Er wordt ingebroken in zijn boekhandel. Op het moment dat hij arriveert in de Runstraat, is de politie reeds van de partij. ,,De inbrekers zijn volgens de politie zeer kort binnen geweest. Ze hebben de voordeur met zwaar gereedschap opengebroken.”