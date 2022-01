Indrukwekkend afscheid van ijsmaker Bo de Marco

Vrijdag aan het begin van de middag was zijn afscheid. Rond 12.30 uur verzamelden zich honderden mensen bij zijn huis aan het Sint Barbaraplein. Vanaf daar ging de wandeltocht naar het restaurant en ijssalon aan de Hout- en Molenstraat. Ook daar was het publiek massaal aanwezig. De kist met de overledene stond opgesteld voor de ijssalon. Later op de middag wordt Bortolino de Marco in besloten kring begraven op de natuurbegraafplaats in Schaijk.

De Marco was een bekende in de Osse binnenstad: hele generaties Ossenaren voorzag hij vanachter de toonbank van ijs. De ijssalon is inmiddels el enkele jaren overgenomen door zijn zoon. Samen met zijn vrouw Hanneke was Bo de Marco later het gezicht van restaurant Amici d’Italia. De familie is zwaar getroffen, want Hanneke de Marco is al geruime tijd ernstig ziek.