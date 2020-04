Indrukwekkende erehaag met 1,5 meter afstand voor overleden oud-brandweerman Henk Aarssen (58)

Zorghotel Uden maakt laatste dagen van uitbehan­del­de coronapa­tiën­ten ‘zo liefdevol mogelijk’

19:44 UDEN - Het is rustiger dan gedacht op de afdeling voor uitbehandelde coronapatiënten in zorghotel Udens Duyn. ,,De verwachting was dat hier heel veel mensen zouden komen om te overlijden, maar dat is gelukkig niet het geval. We zien hier vooral mensen die herstellende zijn”, zegt Marian Massuger. Zij coördineert voor BrabantZorg de opvang van coronapatiënten in vier bestaande zorglocaties in Oss, Uden, Veghel en Ammerzoden.