Informateur Oss heeft rapport klaar en komt maandag met nieuws over coalitie

Regio profiteert mee van geldpot Prins Bernhard Cultuur­fonds

MEIERIJSTAD/OSS - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 28.000 euro toegekend aan diverse projecten in deze regio. Sint-Oedenrode is spekkoper met in totaal 15.000 euro, het grootste deel voor het filmproject Oda. Ook Oss profiteerde mee.

29 maart