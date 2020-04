Inge moet zorg verlenen met mondkapje en spatbril: ‘Het is hartverscheurend’

Koks van Hotel de Naaldhof in Oss verruilen pan en spatel even voor hamer en beitel

28 april OSS - Net als overal in de horeca ligt het werk in de keuken en de bediening bij Hotel de Naalhof dezer dagen vrijwel stil. De koks en obers hebben in plaats daarvan hun werkhandschoenen aangetrokken en treden op als sloopploeg.