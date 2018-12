Ingezonden brief: deporteren

UDEN - Vele jaren volg ik de ontwikkelingen over het samengaan van Landerd met een omliggende grotere gemeente.

De gemeenteraad van Landerd heeft een voorkeur voor samengaan met Uden, mede gebaseerd op een enquête onder de inwoners in 2015. Met verbazing las ik het artikel in het Brabants Dagblad van 5 december, waarin een 3-mans actiecomité het een ‘schijndemocratie’ noemt. Is de raad van Landerd dan niet democratisch gekozen?

Nu, bijna 4 jaar later, wil het comité een nieuwe enquête houden met een uitslag per kern. Daarmee zou het ‘klaar’ zijn. Maar waarom per kern, waarom dan niet per buurtschap?

Misschien denkt het buurtschap Oventje in Zeeland of Het Gaal in Schaijk wel anders dan de kern van de dorpen. Een dergelijke nieuwe enquête zal hoe dan ook weer een nieuwe bron zijn voor jarenlange oeverloze discussies. Uiteindelijk zal ook dan de democratisch gekozen raad beslissen.

In het artikel noemt het comité het ‘deportatie naar Uden’. Deportatie staat voor ‘het voor straf wegvoeren naar een verbanningsoord’. Zelf heb ik prettig in Zeeland gewoond en ben tientallen jaren geleden naar Uden verhuisd. Geheel vrijwillig. Ik heb niets tegen Oss, Uden ervaar ik als een jonge dynamische en goed bestuurde gemeente. Mooi gelegen aan de Maashorst met een heel mooi winkelcentrum een ziekenhuis en allerlei andere voorzieningen. Ik ben trots op de gemeente Uden, het is er fijn wonen. Een eventueel samengaan met Uden benoemen met het historisch zwaar beladen woord ‘deportatie’ vind ik volkomen misplaatst.