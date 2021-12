Internationale witwasconstructie: oud-Veghelse tuinder moet na eerdere 1,9 nu 1,5 miljoen betalen

Evelien Pullens schrijft in ‘De vijfde dementie’ over haar moeder: ‘Zo was het mogelijk om de aftakeling te accepteren’

OSS / UTRECHT - In mei van dit jaar overleed Margriet Pullens, bekend van de poppentheater Marag in Oss. Haar dochter Evelien Pullens was zo geraakt door de intuïtieve band die ontstond tijdens de jaren dat haar moeder Alzheimer had, dat ze het boek ‘De vijfde dementie’ schreef om anderen te inspireren.

26 november