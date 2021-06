Invallen in woningen in grote cocaïnezaak, politie ook in actie in Oss, Lith, Kerkdriel en Hoenzadriel

Klokkenlui­der mag niet meer negatief praten over Taurus: ‘De veiligheid van onze medewer­kers was in het geding’

14 juni KEENT - Een oud-medewerker mag zich in het openbaar niet meer negatief uitlaten over stichting Taurus. Doet hij dat wel, dan moet hij per keer een dwangsom van 5000 euro betalen aan deze beheerder van wilde grazers. Volgens de rechtbank in Arnhem heeft hij een geheimhoudingsovereenkomst geschonden.