Investeerder neemt Kusters Beheer over

Oranjeco­mité Nuland worstelt met coronavi­rus: ‘In een tijd als deze moeten we vernieuwen’

4 februari NULAND - Zijn oer-Hollandse activiteiten als spijkerpoepen en een vrijmarkt nog wel van deze tijd? Volgens het Oranjecomité in Nuland mag het allemaal wel wat moderner. Het is bezig om de activiteiten op Koningsdag nieuw leven in te blazen. Maar hoe doe je dat in de huidige coronacrisis?