Inwoners hebben veel ideeën voor toekomst van Macharen: van een moestuintje tot pannaveld

Ontmoetingsplekken

Kooklessen

Janette Timmermans vertelt over haar idee om een moestuin aan te leggen: ,,Je zou kinderen erbij kunnen betrekken door uitleg te geven over de gewassen, ze kooklessen aan te bieden en samen te eten. Op school zou het ondersteund kunnen worden door een lessencyclus. Eventuele andere plekken waar een moestuin kan verrijzen, zijn het veldje bij de Bongerd of het veldje in de Kapelhof. Mooiste zou zijn als jong en oud elkaar in zo’n tuin zouden kunnen ontmoeten.”

Pannaveldje

Maakteam ‘Macharense jeugd heeft de toekomst’ heeft zich gebogen over het verbinden van jong en oud. Volgens Chris Ermers die spreekt namens het team, moet de conclusie luiden dat er voor de jeugd tussen tien en 18 jaar weinig te beleven is. ,,Meest serieuze vraag was: waar is toch dat pannaveldje gebleven dat naast het voormalige voetbalveld lag ? Zo’n veldje is voor die leeftijdsgroep de ideale plaats om lekker samen te voetballen en te chillen. Ook kwam ter sprake dat we deze jongelingen het gevoel van eigenaarschap moeten schenken. Als ze weten dat het hun pannaveld is, zullen ze zuiniger zijn op hun spullen en zelf het onderhoud verzorgen.”