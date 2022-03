Inwoners Maren-Kessel blijven familie Van Mook trouw en steken over van VDG naar VVD

MAREN-KESSEL - Jarenlang was VDG met afstand de populairste partij in Maren-Kessel. Dit jaar neemt de VVD het stokje over. Niet toevallig hangt deze wisseling van de wacht samen met het terugtreden van Theo van Mook bij VDG en de deelname van dochter Marloes bij de VVD.

Theo van Mook zat maar liefst 36 jaar in de gemeenteraad. Eerst 24 jaar in die van de gemeente Lith, na de herindeling van 2010 in de gemeente Oss. Bij de vorige verkiezingen brachten 399 mensen een stem op hem uit. In zijn eentje maakte hij VDG de grootste partij van Maren-Kessel.

Het is even afwachten of Marloes van Rijswijk-van Mook de politieke dynastie nu daadwerkelijk kan voortzetten. Met 224 voorkeurstemmen komt ze net een fractie tekort om direct een zetel te kunnen claimen. Maar als de VVD opnieuw een plek aan de collegetafel krijgt en Thijs van Kessel weer wethouder wordt, schuift ze alsnog door.

Verzet tegen windturbines

Dat een deel van de Maren-Kesselaren niet mee is overgegaan naar de VVD heeft alles te maken met de plannen voor windturbines in de ‘Duurzame Polder’. In het dorp is daar veel weerstand tegen. Er werd zelfs een nieuwe partij opgericht: Dynamisch Democratisch Oss (DDO). Deze partij haalde in Maren-Kessel 140 stemmen, 45 meer dan VDG.