Irakese vluchteling tussen lading vrachtwagen in Oss

Van Moorselaar ziet zon snel schijnen voor dorpshuis Heesch

19 februari HEESCH - Deze lente gaat eindelijk de zon schijnen voor het nieuwe dorpscentrum in Heesch. Dat voorspelt wethouder Rein van Moorselaar. Hij verwacht op korte termijn een doorbraak in de in het slop geraakte discussie over een samengaan van bibliotheek, cultureel centrum De Pas en cursushuis De Eijnderic.