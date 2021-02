Iris en Hilde gaan Back To Live: ‘We zijn wel een beetje klaar met social distancing’

De coronaregels tijdens het concert in de Ziggo Dome vooral níét in acht nemen: voor die taak staan de twee. ,,Hoewel de regels per ‘bubbel’ verschillen. We krijgen nog te horen waar wij komen te zitten. Daar is weinig duidelijkheid over gegeven”, legt Van Schaijk (19) uit. Dat deert ze niks, want de twee gaan volgende week zaterdag naar een drie uur durend concert van onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano.

Of ze voor de kaartjes in aanmerking kwam? En wat die eventueel zouden kosten? Van Schaijk had geen idee. ,,Ik had me aangemeld voor updates over muziekevenementen en ontving hier een mailtje over. Iets voor 12.00 uur ben ik klaar gaan zitten", blikt ze terug. Ze stond zeker een kwartier in de wachtrij, maar plotseling werd ze doorverwezen en kon twee tickets voor de muziekmiddag afrekenen. ,,En ze kostten maar 15 euro per stuk!”

Twintig minuten

Festivalfans en concertgangers konden donderdag vanaf 12.00 uur kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee festivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Voor elk concert in de Ziggo Dome waren 1300 kaarten te vergeven. En in Biddinghuizen worden per festival 1500 bezoekers ontvangen. De kaarten waren binnen twintig minuten uitverkocht. De kleinschalige events vinden plaats als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen.

Jaloers

Volledig scherm Hilde (l) en Iris. © Eigen foto Op Marktplaats rezen de kaartprijzen direct de pan uit. Daar willen Van Schaijk en Hopman (20) niets van weten: zij gaan volgende week zaterdag sowieso naar Amsterdam. Ze worden gebracht, én gehaald. Hopman, verlegen lachend: ,,Sommige vriendinnen zijn wel jaloers op ons. Die hadden zelf graag ook willen gaan", vertelt ze. Voordat ze de poptempel binnenkomen, moet er wel het één en ander gebeuren.

Van Schaijk: ,,We moeten donderdag negatief testen op corona en in de Ziggo Dome dienen we een corona-vragenlijst in te vullen.” Ze kijken er óntzettend naar uit. Helemaal omdat, nu de pandemie alweer een jaar rondwaart, ze tot op heden in hun leven slechts een handjevol concerten en festivals bezochten. ,,We zijn wel een beetje klaar met social distancing", besluit Hopman.