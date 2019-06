Is vuurwerkshow als in Reek professioneel evenement, ook als dat ónveilige gevolgen heeft?

DEN BOSCH/ REEK - Is de vuurwerkshow die een groep inwoners van Reek jaarlijks in de nieuwjaarsnacht houdt onder de naam ‘Reek Explodeert’ een professioneel evenement of niet? De gemeente vindt van niet, Gedeputeerde Staten vinden van wel. Dan gelden veel strengere regels. De bestuursrechter moet nu binnen zes weken uitspraak doen. Die kan mogelijk ook consequenties hebben voor de rest van Nederland.

Menig burgemeester die pleit voor vuurwerkvrije zones zou er zijn vingers bij aflikken: een groepje enthousiaste dorpelingen dat geld inzamelt, er siervuurwerk voor koopt en een show houdt. Met als gevolg dat minder knalvuurwerk wordt afgestoken en de veiligheid toeneemt.

In Reek gebeurt dat al een aantal jaren zo, met toestemming van de gemeente Landerd. Volgens GS is alleen de provincie bevoegd om vergunning te verlenen en is er gezien de hoeveelheid vuurwerk, 200 kilogram, sprake van een bedrijfsmatige show. Ook al gaat het om consumentenvuurwerk.

Eénmaal toegestaan

Quote Als particulie­ren met een pakket van 25 kilogram de wijk intrekken, wordt het een stuk onveiliger Woordvoerder gemeente Landerd Eind vorig jaar stapte de provincie daarom naar de rechter. Gezien de tijdsdruk en de publieke opinie werd de show onder strenge voorwaarden éénmaal toegestaan. Gisteren diende de bodemprocedure. De provincie wil dat er voortaan een professionele vuurwerkaansteker wordt ingehuurd, desnoods bekostigd door de gemeente. Volgens een woordvoerder van de gemeente Landerd wordt daarmee een financiële drempel opgeworpen die averechts werkt. ,,Als volgend jaar tien of elf particulieren elk met een pakket van 25 kilogram de wijk intrekken, wordt het een stuk onveiliger. Bovendien is het geen professioneel vuurwerk.”

De provinciewoordvoerder kwam gisteren nog terug op de editie van dit jaar. De organisatoren hielden zich volgens hem niet aan de voorwaarden. ,,De vuurwerkleverancier is met tweehonderd kilogram gaan rijden, het vuurwerk zou verpakt worden in veilige containers. Uit foto's van de gemeente blijkt dat dat niet is gebeurd.” Hij verzekerde de rechter dat Gedupeteerde Staten dit niet nog eens gaan toestaan. ,,Volgens het vuurwerkbesluit dat is opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede, is GS het bevoegd gezag. De burgemeester van Landerd onderschat de risico's.”

‘Speciale containers’

M. Prinssen die namens de organisatoren optrad, bestreed de woorden van de provinciewoordvoerder. ,,Het vuurwerk is wel degelijk in speciale containers aangevoerd. Het is er een dag van tevoren uitgehaald om de boxen te kunnen vastschroeven op pallets om te voorkomen dat ze bij het afsteken zouden omvallen.“