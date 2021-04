IVN waarschuwt Oss: ‘Zo vertrekken uit Maashorst is dom en duur’

Deze punten staan in een brief aan de raadsleden, die deze maand gaan discussiëren over een nieuwe Osse koers voor de Maashorst. Zoals bekend wil het college zich stevig terugtrekken uit het natuurgebied. Bekend was ook al dat het IVN tegen dit voornemen is. In de brief onderbouwt de Osse vereniging van natuurliefhebbers waarom de voorgestelde koers in hun ogen slecht is.