Jaar cel voor dronkenman die dodelijk ongeval veroorzaakte in Geffen

De 34-jarige man uit Fijnaart bestuurde op 4 maart vorig jaar de auto die over de kop sloeg bij een rotonde op de Papendijk in Geffen. Daarbij kwam zijn passagier, Ossenaar K. Zurawski (28), om het leven. Het ongeval had waarschijnlijk minder ernstig uitgepakt als het slachtoffer zijn gordel had gedragen. De ‘relevante oorzaak’ van de dood van Zurawski was volgens de rechtbank echter niet ‘het niet dragen van de gordel’, maar ‘het ongeval zelf’. Het overlijden kon de Fijnaartenaar dus ‘worden toegerekend’.