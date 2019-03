Jack's Casino in Oss overvallen door bewapende man

Pea­ce-te­kens en bloemen in de haren bij Woodstock 50th Anniversa­ry Tribute Tour in Oss

20:29 OSS - Het is er deze zaterdag bij Woodstock 50th Anniversary Tribute Tour in ruime mate: de bloemenmeisjes, weliswaar veelal op leeftijd, met de flowerpower letterlijk in hun haren, het door de artiesten menigmaal gemaakte peace-teken vanaf het podium en natuurlijk de muziek van Jimi Hendrix, Muddy Waters en al die andere Woodstock-grootheden.