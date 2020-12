Jack van Gerven uit Valkenswaard wint Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd in Lith

LITH/OSS/VALKENSWAARD - Dichter Jack van Gerven uit Valkenswaard won zaterdagavond in Lith de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd met het gedicht Voétstappe. Tweede werd Piet Snijders uit Asten. De Boxmeerse Ger Holtermans sleepte de derde prijs in de wacht.

In deze 24e editie van de wedstrijd, die voor de tweede keer in cultureel centrum De Snoeck werd gehouden, was corona een veelvoorkomend onderwerp. ,,Wat begrijpelijk, maar ook wel jammer is”, zo vertelt organisator Noud Bongers desgevraagd. ,,Door zo’n overkoepelend thema onderscheiden de gedichten zich minder van elkaar.”

Ook in de uitvoering van deze wedstrijd was de invloed van corona te merken: enkel de twintig deelnemers en de driekoppige jury waren aanwezig. Publiek was niet toegestaan. De deelnemende poëten stuurden hun gedichten al eerder in, maar zaterdag droegen zij hun creaties persoonlijk voor aan de jury. De verzen moesten geschreven zijn in het dialect van de eigen plaats of streek en mogen maximaal dertig regels lang zijn.

De top drie ging ervandoor met een keramieken schaal van de hand van de Lithse kunstenaar Olav Slingerland. Andere deelnemers ontvingen ook een dichtbundel, beschikbaar gesteld door boekhandel Derijks. De gedichtenwedstrijd werd in 1996 voor het eerst georganiseerd tijdens Ravenstein bij Kaarslicht. Van 2006 tot 2018 werd de wedstrijd in Boxmeer gehouden en sinds vorig jaar wordt de strijd in Lith gestreden.

Het winnende gedicht:

Voétstappe

‘t Donkert òn d’n einder

De schraole weind

vèègt ‘t leste licht van ‘t láánd.

In de verte,

wor ekker en himmel elkaor kusse,

legt de weinterdag zich te ruste

in de èrrem van de kerstnáácht.

‘t Verstilde stoppelland

het zich nirgevléijd

onder de maogere maon,

die teer licht stroit

over hum en heur, hogzwanger,

over voétstappe in de sneuw

die nooit verlorre zalle gòn