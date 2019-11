Jager raakt gewond bij jachtongeval in Macharen

Dronken Berghemse man duwde vrouw met hoofd tegen verwarming

15:09 DEN BOSCH/BERGHEM - Hij duwde het hoofd van zijn vrouw tegen een verwarming 'en sleepte haar over de grond'. En dat terwijl het stel juist hun relatie een nieuwe kans had willen geven. In plaats daarvan moet de Berghemmer nu de cel in. De rechter veroordeelde hem voor huiselijk geweld tot een celstraf van 3 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk.